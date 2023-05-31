Жінка сподівалася, що новий знайомий поверне її чоловіка з полону.

"Русский мир" не перестає дивувати треш-історіями. Цього разу російські пабліки розповіли драматичну історію із дружиною окупанта, яка погодилася на інтим з чоловіком, щоб звільнити коханого з полону.

Як повідомляє "База", ця дивна історія почалася зі знайомства Марини (ім'я змінено) та Сергія. Марина - мати трьох дітей та дружина окупанта, який потрапив у полон в Україні. Із Сергієм її познайомила подруга.

Чоловік представився офіцером і, вислухавши історію про полоненого чоловіка, пообіцяв допомогти. Мовляв, має багато зв'язків і він може організувати звільнення. Для цього потрібно 50 тисяч рублів "на вертоліт" та один секс.

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Марина передала новому знайомому 40 тисяч (решту він обіцяв додати сам, бо називав себе багатою людиною), але від інтимної близькості довго відмовлялася. І тоді, за словами жінки, Сергій узяв її силою. Сподіваючись на визволення чоловіка, Марина вирішила не чинити опір, а потім якийсь час продовжувала спілкування з новим знайомим, але тут трапилося рідкісне нещастя - Сергія вкусила гадюка.

"Чоловік потрапив у реанімацію, а Марина тим часом зв'язалася з його родичами. Тут усе і з'ясувалося - виявилося, що жодних зв'язків у нього немає і вплинути на визволення чоловіка він не може. Коли правда спливла назовні, жінка написала заяву до поліції. Вона звинувачує Сергія у зґвалтуванні, а він відповідає жінці повідомленнями із погрозами. Поліція розпочала перевірку", - пише канал.

Інші треш-історію з дружинами окупантів

12 квітня СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову солдата армії РФ з дружиною, в ході якої жінка закликала ґвалтувати українок.

"Так, ти давай там, українських баб насилуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється-Ред.),-каже жінка своєму чоловікові-окупанту. При цьому вона закликає його користуватися презервативами.

Згодом одна з дружин загарбників промовилася, що російські окупанти на фронті вживають наркотики. Одного покарали за те, що він "ширнувся", а інші обкурилися і ледь не пішли на позиції Збройних сил України.

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