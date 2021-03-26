У Башкирії росіянин у розпалі сварки з дружиною облив її бензином та живцем спалив.
Читайте такожУ Росії мати підпалила 8-річного сина через псування меблівЯк повідомляє прес-служба СУ СК Росії по Республіці Башкортостан, інцидент стався 22 березня.
Сварка виникла через пристрасть чоловіка до алкоголю.
В ході конфлікту він кілька разів ударив жінку, а коли та схопила телефон, набрала номер родичів та поскаржилася на поведінку чоловіка, облив її бензином.
На місце подій прибули поліцейські та співробітники МНС. Вони загасили полум'я та передали 63-річну постраждалу медикам. У жінки діагностували опіки 80% тіла. Врятувати її не вдалося, ввечері того ж дня вона померла в реанімації.
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