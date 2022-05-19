Жителя Норильська звинуватили в оскверненні символів "військової слави Росії".

Жителя російського Норильська заарештували за спалення георгіївської стрічки. 18-річного хлопця звинуватили в оскверненні символів "військової слави Росії" і прихильності "українському радикальному націоналізму".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"За версією слідства, 23 квітня в Норильську підозрюваний, бувши прихильником радикального українського націоналізму, розділяючи основні ідеї екстремістської української організації "Правий сектор" (заборонена в Росії), розмістив в месенджері у відкритому доступі два відеозаписи зі спаленням "георгіївської стрічки". СК зазначає, що чоловік супроводжував дії фразами, що спонукають до повторення акту осквернення", - йдеться в повідомленні.

Хлопця вже заарештували за статтею 354.1 "Реабілітація нацизму, вчинена шляхом осквернення символів військової слави Росії публічно" Кримінального кодексу РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіянин зарізав сестру, тому що вона відмовилася йти на акцію "Безсмертний полк". Трагедія сталася в одному з сіл Іркутської області Російської Федерації 9 травня. Чоловік цинічно зарізав жінку, яка спала.

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