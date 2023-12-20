Проти Сергія Караганова було запроваджено персональні санкції Європейським Союзом.

Відомий кремлівський політолог Сергій Караганов, який закликав російську владу завдати ядерного удару по Європі, є співвласником двоповерхової квартири у Венеції. Площа цієї нерухомості складає 84 квадратні метри, і вона розташована в туристичному районі Кастелло. Про це повідомляє російський портал "Проект".

Зазначається, що квартира записана на ім'я самого Караганова та його дружини Катерини Караганової-Милославської.

Як відомо, після публікації статті, в якій Караганов запропонував використовувати ядерну зброю проти Європи, проти нього було запроваджено персональні санкції Євросоюзом. Але це не завадило кремлівському політологу отримувати прибуток від оренди венеціанської нерухомості.

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"Поруч із квартирою встановлено табличку з прізвищем Караганова, а на дверних дзвінках є номер для реєстрації, що вказує на те, що нерухомість здається в оренду туристам", - пише видання.

Додамо, що Сергій Караганов є почесним головою Ради із зовнішньої та оборонної політики, а також одним із засновників Валдайського клубу, де президент РФ Володимир Путін спілкується із закордонними експертами. Він також обіймає посаду наукового керівника факультету світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ.

Ядерна загроза з боку Росії

Застосування ядерної зброї в Україні є цілком реальним варіантом для Путіна. Про це йдеться у матеріалі видання Forbes. За словами авторів, Росія має в рази більше ядерних систем малої дальності, ніж Сполучені Штати.

Раніше заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв "взявся" за ядерний кийок. Він заявив, що старання окупантів "відбити" колективний наступ України і Заходу - очевидні "всім пристойним людям". При цьому армія РФ своєю присутністю в Україні "рятує світ від ядерної катастрофи".

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