На аукціон виставлено 21 автомобіль, якими користувалися директори департаментів.

Російський "Аерофлот" почав продавати службові автомобілі, на яких їздили топ-менеджери. За них компанія може отримати більше 17 мільйонів рублів.

Як повідомляє телегарам-канал "База", на продаж виставлено 21 автомобіль, якими користувалися директори департаментів. Виставлені на аукціон машини - "Ніссани представницького класу 2010-х років випуску. Ціна найдорожчого лота стартує з 1 мільйона 140 тисяч рублів, а найдешевший почнуть продавати з позначки 740 тисяч рублів.

"Машини продають через падіння доходів і задля оптимізації витрат: після 24 лютого кількість рейсів найбільшої авіакомпанії Росії помітно зменшилася. Крім зниження комфорту топ-менеджерів також чекає зниження зарплати - в рамках все тієї ж оптимізації витрат", - сказано в повідомленні.

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Ситуація з російськими авіакомпаніями

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Пізніше стало відомо, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 50 літаків "Аерофлоту" знаходяться в простої і не виконують польоти.