4 лютого в Амстердамі пройшов півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому збірна України грала проти російської команди.

Російський "Матч ТВ" намагався "перебити ефір", коли українські вболівальники кричали з трибун "Путін - ***" під час матчу ½ фіналу чемпіонату Європи з міні-футболу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Глядачі у першому таймі скандували відому кричалку про російського президента.

Росіянам дуже не сподобались образливі вигуки українців в бік Володимира Путіна, і вони, пише видання, ввімкнули інтершум після перерви.

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Це у коментарі виданню Чемпіон підтвердив виконавчий директор футзального клубу КПРФ, коментатор Аркадій Бєлий.

"Я, коли коментував гру, чув у трансляції образливі викрики з трибун. Нам навіть довелося включити інтершум, щоби заглушити образливі викрики. Це огидно, проте до гравців все це немає ніякого відношення – ніякого грубіянства на полі не було. Мені соромно за збірну України в цьому сенсі. Найгірше, що це може вдарити по самій Україні. УЄФА так просто цього не залишить. Переконаний, федерація напише протест", – заявив Бєлий.

Як писав УНІАН, на стадіоні в Амстердамі 4 лютого українські вболівальники заспівали нову кричалку про Путіна.

4 лютого в Амстердамі пройшов півфінал чемпіонату Європи з футзалу, в якому збірна України грала проти російської команди.

Поєдинок розпочався важко для наших хлопців. "Жовто-сині" пропустили в дебюті гри гол через безглуздий рикошет. Потім Україна навмисне зняла воротаря і пішла всіма силами в атаку. Росіяни провели контратаку і подвоїли перевагу. Але після цього наші продовжили грати ризиковано без голкіпера і скоротили відставання, реалізувавши зайвого польового.

В другому таймі Росія забила третій гол, а наші футзалісти мали теж чимало нагод, проте реалізація підвела. За 5 хвилин до кінця Абакшин Данило забив другий гол для України. "Жовто-сині" тиснули, створили безліч моментів, але фарт був не на боці України.

За хвилину до кінця наші футзалісти не забили пенальті і програли.

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