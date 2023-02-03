Найсильніше від "бавовни" невідомого походження страждає Бєлгородська область РФ.

Протиповітряна оборона Росії відбила лише 20% атак нібито з боку України в прикордонних областях - Бєлгородській, Курській, Воронезькій і Брянській, пишуть журналісти російської "Нової газети Європа".

Найкраще "захищені" окуповані Росією Крим і Севастополь, де знаходяться військовий аеропорт Бельбек, штаб ВМФ і кораблі Чорноморського флоту. Як стверджують журналісти, 75% "атак" на них були перехоплені засобами ППО.

Найсильніше від "бавовни" невідомого походження постраждала Бєлгородська область РФ, у якій за 11 місяців війни вибухи зафіксовані в більш ніж 50 населених пунктах. Місто Шебекіно з населенням 40 тис. росіян і його околиці потрапили під "обстріли" щонайменше 27 разів.

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Журналісти відзначають, що в тому ж Бєлгороді російська армія використовує комплекси малої дальності "Панцир-С1". Це останній рубіж оборони і їх використовують для прикриття об'єктів у безпосередній близькості - до 18 км. Але разом із ними повинні застосовуватися і далекобійні системи, такі як "Бук", "Тор" і С-300/С-400, щоб збивати цілі задовго до підльоту до міста.

Курську область невідомі "обстріляли" з початку війни 100 разів, причому три "бавовни" зафіксовані в самому Курську. У Брянській області так званих "обстрілів" було 39. Тільки за поточну зиму друге за населенням місто області Клинці хтось "бомбив" чотири рази.

По окупованому Криму нібито було завдано як мінімум 36 ударів. Цілями ставали військові об'єкти в Севастополі, включаючи кораблі Чорноморського флоту.

Жителі російських прикордонних селищ також скаржаться на те, що система попередження майже ніколи не спрацьовувала вчасно і додають, що "коли починається стрілянина, неясно навіть, хто й по кому стріляє".

Вибухи на території Росії

Як повідомляв УНІАН, 19 січня почали з'являтися фото і відео з системами ППО у Москві, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках. У Держдумі знімки з ППО в Москві назвали "фейками і монтажем".

Станом на 22 січня було відомо, що росіяни розмістили на дахах будівель вже три комплекси протиповітряної оборони "Панцир-С1": на головному управлінні МВС РФ за адресою Петрівка, 38; на міністерстві оборони РФ на Фрунзенській набережній; на бізнес-центрі в Тетеринському провулку.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Кремль знаходиться в зоні ураження засобів ЗСУ. Саме тому в Москві почали розставляти системи ППО. "Якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля", - сказали в ГУР.

Нагадаємо, протягом грудня на військових аеродромах Росії регулярно лунали вибухи. У Міноборони РФ звинуватили в цих атаках Україну. Добряче дісталося аеродрому в Енгельсі, з якого після чергового вибуху росіяни розосередили літаки за іншими базами, ще далі від українського кордону.

Як писало видання Forbes, якщо українські безпілотники дійсно причетні до вибухів на військових аеродромах російських ВПС на відстані понад 500 км від російського кордону, це означає, що Україна має технологічні засоби, щоб нанести удар по Москві, яка знаходиться за 400 км від кордону.

Зазначимо, що Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до яких-небудь "вибухових" інцидентів на території Росії чи окупованого нею Кримського півострова.

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