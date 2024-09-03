У Москві визнали винним у держзраді доктора фізико-математичних наук за те, що сталося 7 років тому.

57-річного Олександра Шиплюка - директора Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення РАН, доктора фізико-математичних наук, який протягом десяти років займався дизайном гіперзвукових ракет, засудили до 15 років колонії суворого режиму.

Російські силові структури продовжують "зачищати" неугодних, зокрема вчених-фізиків, які раніше займалися дослідженнями і розробками в галузі гіперзвукових технологій. Шиплюка звинуватили в держзраді (стаття 275 КК РФ). Зокрема, у передачі секретних даних у 2017 році, під час наукової конференції в Китаї. Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Син ученого, Михайло, заявляє, що його батько провину визнати не готовий.

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"Вони з адвокатом билися до останнього", - додав родич засудженого.

Олександр Шиплюк - четвертий із російських учених, пов'язаних із розробкою озброєння, якого покарали ув'язненням у колонії.

Російські в'язниці

Російська влада продовжує тримати за ґратами "зрадників Батьківщини". Одним із них є терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, який нещодавно прокоментував із в'язниці наступ ЗСУ в Курській області.

Він заявив, що ця операція є відволікаючим маневром. За його словами, українські війська мають задіяти основні та головні резерви на іншому напрямку.

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