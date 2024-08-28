Терорист збирався подавати документи на УДЗ, але тепер дострокове звільнення йому не світить.

Адміністрація російської колонії, де свій 4-річний термін за критику Путіна відбуває російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, визнала його схильним до втечі. Про це повідомила в соцмережах його дружина Мирослава Регінська.

"Надійшла неприємна інформація: на мого чоловіка, Ігоря Стрєлкова, який відбуває ув'язнення в ІК-5, адміністрація колонії "повісила червону смугу" - знак того, що він нібито схильний до втечі", - ідеться в повідомленні.

На думку жінки, таке рішення адміністрація колонії ухвалила виключно для того, щоб позбавити Гіркіна можливості отримати умовно-дострокове звільнення. Начебто колишній лідер донецьких сепаратистів планував просити про таке звільнення вже незабаром.

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"Чим мотивувала колонія "червону стрічку" Стрєлкову - невідомо. Ігор не порушував правил внутрішнього розпорядку, жодного разу не відмовлявся від праці, жодних пригод негативного характеру або нарікань з боку адміністрації за все його перебування в колонії не було. Він жодного дня свого життя не був у розшуку: ніколи не переховувався", - написав Регінська.

Дружина терориста припускає, що тюремна адміністрація виходила з професійного минулого Гіркіна: "вміє поводитися зі зброєю, володіє навичками конспірації, організаторськими здібностями".

Останні новини про Ігоря Гіркіна

Як писав УНІАН, адміністрація колонії знайшла Гіркіну роботу без відриву від "відсидки". Стверджується, що за власною ініціативою колишній "міністр оборони" бойовиків "ДНР" вирішив стати швачкою.

Також ми розповідали, що Гіркін дуже занепокоївся наступом ЗСУ в Курській області. У своєму листі на волю засуджений Гаазьким судом масовий вбивця висловив думку, що Курська операція - лише відволікаючий маневр, а основний удар ЗСУ готують в іншому місці.

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