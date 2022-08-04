Окупант "не зміг залишитися осторонь", коли почалася загарбницька війна проти України.

66-річний росіянин Юрій Черняк з Бродів Челябінської області скаржиться, що досі не отримав "гробові" за загибель сина на війні в Україні.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання 74.ru.

Олександр Черняк відправився добровольцем в Україну 30 березня. Як розповідає батько, син "не міг залишитися осторонь", коли почалася війна проти України.

Чоловік звернувся до військкомату за місцем проживання, там його направили у військову частину в Ростов і після прибуття на місці уклали тимчасовий договір. Але, попри наявність контракту, "виникли проблеми з виплатами". Як пояснює батько окупанта, все через те, що Олександр був добровольцем.

"Олександр пішов допомагати країні, за своїх хлопців постояти, не за гроші, проте всім начхати", - журиться росіянин.

Місцева влада виплатила родині загиблого тільки 100 тисяч з 1-5 млн рублів. У результаті родичі ховали Олександра своїм коштом.

"Родичі зібралися, скинулися хто скільки може і ховали своїм коштом. Навіть зарплату його ніхто не виплатив за той час, поки він був в Україні. Ніяких мільйонів ніхто не бачив", - розповів Юрій.

З цього приводу батько мертвого окупанта звертався до обласної влади, дійшов навіть, пише видання, до приймальні президента: "У виплатах не відмовляють, але нічого не гарантують, до того ж затягують терміни".

"Є таке відчуття, що гроші взагалі не хочуть платити. Розрахунок на те, що люди не знають своїх прав, а хтось убитий горем і йому не до розглядів. У нас внучка вчиться в коледжі, за неї треба платити, хлопчиків потрібно взувати-одягати: ціни на все ростуть, а зарплати - ні. Як бути?!" - цікавиться Юрій.

Як писав УНІАН, у Псковській області РФ водій автобуса продемонстрував справжнє ставлення росіян до "героїв спецоперації". Замість допомоги окупант без кінцівок отримав порцію погроз бейсбольною битою.

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