Причиною самогубства могло стати байдуже ставлення керівництва до умов роботи загиблого, а також численні переробки.

Прямо в Кремлі під час несення служби застрелився співробітник особистої охорони Путіна.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"Михайло Захаров застрелився прямо під час служби. Його підрозділ відповідає за особисту охорону президента Росії", - йдеться в повідомленні.

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За словами колег загиблого, причиною самогубства могло стати байдуже ставлення керівництва до умов його роботи, а також численні переробки, – в одну з останніх змін він був змушений перебувати на роботі понад 15 годин, повідомляє Baza.

Інформацію про самогубство в Кремлі підтвердили й джерела в правоохоронних органах, повідомляє ТАСС.

"Співробітник наклав на себе руки під час служби. За даним фактом проводиться перевірка", - сказав співрозмовник агентства.

Тим часом джерело спростувало інформацію про те, що загиблий служив у підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента РФ.

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Автор: Катерина Лиманська