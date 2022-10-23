За словами чиновників, все це через "малолісну" місцевість.

Російським окупантам у Бєлгородській області видаватимуть деревину для окопів та обігріву тільки за заявками Міноборони.

Про це заявила заступниця губернатора Юлія Щедріна у російській соцмережі "Вконтакте".

Чиновниця заявила, що Бєлгородська область відноситься до "малолісних регіонів і є прикордонною територією, а потреба в деревині для цих потреб зростає з кожним днем".

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"Нам дуже важливо розуміти, що деревина йде за призначенням і не потрапить до ворога. Саме тому всі запити, що надходять, ми просимо передавати нам централізовано - за заявками командування (Міністерства оборони) через керівництво регіону. Це дозволить рівномірно розподілити деревину за відповідними підрозділами та задовольнити потреби наших захисників", - заявила російвька чиновниця.

Вибухи у Бєлгороді

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що у Бєлгороді був "приліт" в об'єкт інфраструктури.

Також вибухи в Бєлгороді прогриміли 16 жовтня. За попередньою інформацією, працювала Російська ППО, після чого в місті помітили стовп диму.

Як заявив військовий експерт Олександр Коваленко, Україні немає сенсу наносити удари по цивільних об'єктах в Росії. Швидше за все, у Бєлгороді падають старі російські ракети.

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