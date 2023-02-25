У диктатурах соціологічні опитування безглузді, тому вимірювати суспільні настрої потрібно іншими способами.

Російська пропаганда діє на населення не так ефективно, як це показують соціологічні опитування. Дослідження, проведене з використанням штучного інтелекту, показало справжнє ставлення росіян до війни.

Про це пише видання Politico, чиї журналісти ознайомилися з даними Массачусетського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Видання зазначає, що соціологічні опитування в Росії постійно показують стабільно високий рівень підтримки війни серед росіян.

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"Але в авторитарній країні опитування ненадійні. Опитування працюють лише тоді, коли люди готові говорити правду. У таких місцях, як Росія, де така відкритість і доступ неможливі, потрібні інші інструменти", – пише видання.

Провести заміри суспільних настроїв в РФ дослідники з Массачусетсу вирішили за допомогою штучного інтелекту FilterLabs.AI. Спеціальна програма збирала і аналізувала публічні документи, коментарі людей в соціальних мережах, публікації ЗМІ та іншу подібну інформацію.

"Ці дані говорять про іншу російську громадську думку, особливо за межами Москви, — історія, яка не сподобається Путіну", – пишуть автори публікації.

Проведений такими методами аналіз показує, що Кремлю все важче контролювати суспільні настрої за межами великих міст за допомогою пропаганди.

"Оскільки путінська війна тягне за собою особисті витрати для громадян, росіяни, схоже, менш схильні ковтати державні наративи, які транслюються по державному телебаченню", – зазначають автори.

Дослідження показує, що пропаганді вдається заплутувати росіян, вона змушує їх відчувати себе розгубленими в потоці інформації. Однак про підтримку дій влади мова вже не йде.

При цьому зростання невдоволення росіян дослідники чітко фіксували з кожним новим етапом війни – від провалу бліцкригу на ранньому етапі війни, до початку мобілізації в РФ.

"Ми відстежували настрої у восьми федеральних округах Росії, від Сибіру до Далекого Сходу, з півдня до північного заходу, і падіння громадської думки було чітко видно. Думки стали негативними, а спроби пропаганди вплинути на ці думки були менш ефективними і недовговічними", – кажуть автори.

Дослідники вважають, що зібрані ними дані говорять про набагато більшу "крихкість" російського режиму, ніж прийнято вважати. І війна, здається, посилює цю тенденцію.

Ставлення росіян до війни

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що російська громадськість абсолютно неправильно реагує на загибель людей в Україні – аплодує, коли потрібно плакати.

Деякі випадки особливо показові. Так, багатодітна мати-патріотка з Росії заявила, що готова відправити на фронт в якості гарматного м'яса своїх чотирьох синів, а собі "ще народить".

Закономірно, що російська влада не приховує скотинського ставлення до своїх громадян. Наприклад, у Новгороді учасників війни проти України вирішили "нагородити" правом продавати сосиски на міській площі.

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