На думку президента, до громадян РФ не варто звертатися взагалі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не варто звертатися до росіян, адже смерті мирних українців - свято для них.

Коментуючи радість росіян від смертей українців в авторському документальному проекті "Рік" Дмитра Комарова, Зеленський порівняв їх зі стіною.

"На жаль, вони не чують. Це стіна, а те, що після смерті наших людей вони аплодують замість того, щоб плакати, це, звичайно,колосальна трагедія", – відповів Зеленський.

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Останні заяви Зеленський про РФ та режим Путіна

У фільмі Дмитра Комарова президент також відповів, як у Російській Федерації впаде режим Володимира Путіна. На його переконання, у Росії точно буде момент, коли крихкість режиму Путіна відчуватиметься всередині країни.

"Тоді хижаки з'їдять хижака. Їм потрібна буде причина, вони згадають слова Зеленського, ще когось. Вони знайдуть причину вбити вбивцю", — сказав український лідер.

Крім того, під час прес-конфереції у річницю повномасштабного вторгнення РФ президент заявив, що йому байдуже на долю Росії після війни.

"А що буде тоді з Росією? Чесно - мені усе одно. Я вважаю, що у них є своя держава, вони повинні думати про свою державу. І якщо б вони думали про свою державу, то не було б війни", - сказав він.

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