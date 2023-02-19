Не дивно, що говорив кремлівський рупор про Україну і вермахт.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов раптово заговорив українською мовою. В ефірі однієї з пропагандистських програм рупор Кремля взявся порівнювати Україну з нацистською Німеччиною.

Зокрема, Соловйов звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Коментуючи цю новину, путінський рупор провів аналогію з нацистами, у яких була гірсько-піхотна дивізія вермахту.

"Ось указ президента України про присвоєння почесного найменування 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Це ж один в один гірсько-штурмова... Там (у нацистів - УНІАН) була дивізія, а тут - бригада. Нічого в голові нема? Третій рейх не встає?", - заявив оскаженілий Соловйов та розкричався німецькою.

Скандальні заяви Соловйова

Як раніше повідомляв УНІАН, Соловйова дуже зачепили слова німецького канцлера Олафа Шольца про те, що захід не повинен дати Росії виграти у війні. У пориві гніву пропагандист зажадав ввести в Берлін війська.

Крім цього, в січні поплічник Кремля запропонував запускати ракети по провідних країнах НАТО з території Африки.

Хоча свого сина Соловйов на фронт не відправляє, мобілізованих росіян він закликав не боятися вмирати у війні проти України. Пропагандист заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Вас також можуть зацікавити новини: