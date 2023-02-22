Влада Новгородської області придумала абсолютно безкоштовний спосіб "нагородити" ветеранів нападу на Україну.

У Новгороді учасникам війни з Україною, що зможуть вижити, дозволять торгувати сосисками на центральній площі міста. З такою ініціативою виступив губернатор Новгородської області Андрій Нікітін, пише "Коммерсантъ".

Так, обговорюючи виступ Володимира Путіна перед Федеральними Зборами, глава регіону підтримав заклики диктатора щодо соціальної підтримки ветеранів вторгнення в Україну.

"Так, будемо їх заохочувати і виділяти! Тобто нікому не можна торгувати сосисками на Софійській площі в Новгороді. А їм буде можна! Це герої, про них не можна забувати", — заявив Нікітін.

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Виступ Путіна перед Федеральними Зборами

21 лютого Путін виступив з щорічним зверненням до російського парламенту і народу. Серед іншого російський диктатор присвятив значну частину своєї промови соціально-економічним проблемам.

В іншому ж виступ Путіна являв собою спробу виправдатися за напад на Україну. За його словами, ударами по українських містах Росія захищається від агресії Заходу.

Наприкінці своєї промови Путін несподівано оголосив про вихід Росії з договору з США щодо ядерної зброї. Враховуючи, що перед цим диктатор міркував про економіку та гендерну приналежність бога, експерти припустили, що цю частину додали в промову в останній момент.

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