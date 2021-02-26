У 1999 році Андрій Кузнєцов, який став пізніше келійником, спільно з двома товаришами вирішив пограбувати в Єкатеринбурзі трьох ринкових торговців-таджиків. Коли вони знайшли у них 4 тисячі рублів, Кузнєцов розстріляв всіх в голову.

У Середньоуральському жіночому монастирі співробітники ОМОНу провели обшуки, намагаючись знайти келійника, якого підозрюють у вбивстві трьох осіб наприкінці 90-х.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Співробітники ОМОНу оточили житлові корпуси монастиря, духівником якого паства вважає заарештованого колишнього схіігумена Сергія, і почали проводити обшуки в келіях черниць і священиків. До операції залучили близько 50 озброєних силовиків.

Вони не пред'являли документів і не пояснювали причин свого візиту, повідомили "Комерсант" у монастирі.

Один з парафіян розповів, що силовики увірвалися в монастир, не пояснивши своїх намірів. Серед них були групи з кувалдами і монтировками.

За даними "Комерсант-Урал" силовики шукали злочинця, який скоїв вбивство ще в 1990-і роки. Йдеться про 47-річного Андрія Кузнєцова, який, як вважає слідство, служить в монастирі під ім'ям отець Силуан. Він є келійником (прислужник при ігумені, що живе в келії) заарештованого екс-схимонаха Сергія.

За даними джерела видання, Андрій Кузнєцов є підозрюваним у скоєнні грабежу і потрійному вбивстві. За його словами, злочин стався ще в 1990-і роки на території Свердловської області.

Подробиці вбивства опублікував telegram-канал "ОПЕР слил".

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«У 1999 році Силуан-Осипов-Кузнєцов-Храмов, що відсидів за розбій, спільно з двома товаришами вирішив пограбувати в Єкатеринбурзі трьох ринкових торговців-таджиків. Озброївшись пістолетами і представившись співробітниками карного розшуку, майбутній чернець з товаришами проникли до квартири жертв і під загрозою вбивства почали вимагати гроші. Таджики виявилися не з боязких і спробували дати відсіч, проте нальотчики у відповідь відкрили вогонь. Поранених жертв зв'язали, заткнули їм роти, квартиру обшукали», - повідомляє «ОПЕР слил».

Після того, як були знайдені 4 тисячі рублів, Кузнєцов розстріляв всіх трьох в голову.

Андрій Кузнєцов перебуває в розшуку з 2001 року. Щоб сховатися, чоловік кілька разів міняв паспорти, в тому числі в інших регіонах, а монастир міг використовувати як прикриття.

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Автор: Денис Прядко