У 2000 році Віктор Мохов викрав 14-річну Катерину Мартинову і 17-річну Олену Самохіну і ґвалтував їх протягом 3 років і 7 місяців.

Сьогодні в Росії після 17 років ув'язнення звільнили 70-річного Віктора Мохова, відомого як «Скопинський маніяк».

За даними каналу "360" після звільнення він попрямував до Москви на ток-шоу, таки чином порушивши умови адміністративного нагляду.

Згідно з умовами, наступні шість років Мохову заборонено відвідувати місця проведення спортивних і масових заходів, а також брати в них участь.

У 2000 році Віктор Мохов викрав 14-річну Катерину Мартинову і 17-річну Олену Самохіну. Він тримав школярок у бункері, що заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

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У Росії випустили на свободу маніяка: реакція мережі

Користувачі мережі бурхливо відреагували на новину. Більшість з них висловилися за те, щоб Мохова засудили до довічного:

"Покалічені долі! І за це 17 років?!", "А що так мало дали?", "У США б він не вийшов", "Чому ця істота ще жива?", "Випускають, напевно, щоб він прибив когось і потім на довічне?", "Гуманне яке у нас правосуддя».

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Автор: УНІАН