Звучить так, немов людей позбавляють від якихось мук, а не від заробітку грошей.

Після повномасштабного вторгнення в Україну рівень абсурду в Російській Федерації виріс до позамежного рівня. Людей на вулиці можуть легко затримати за білий плакат з вісьмома зірочками, а пропагандисти відкрито погрожують ЄС і НАТО. Сьогодні до цього списку додалося нове рішення — заборона на слово "звільнення". Судячи з недавніх висловлювань, його замінили на "вивільнення". Тепер росіян "вивільняють" від "каторжної праці", яка дозволяла заробляти на життя.

Заступник міністра праці та соціального захисту РФ Олена Мухтіярова на засіданні Ради з розвитку соціальних інновацій суб'єктів РФ при Раді Федерації дала цікавий коментар. Вона сказала: "Майже 14 000 працівників перебувають у відпустці без збереження заробітної плати. Цей показник практично не змінювався з початку березня. До вивільнення заявлено близько 59 000 чоловік, це на 10% більше, ніж станом на 1 березня".

"При цьому ми не фіксуємо інформації про масові вивільнення, про які організація повинна заздалегідь попереджати", — продовжила заступник міністра.

Повідомлення вище дають зрозуміти, що Олена Мухтіярова дуже акуратно формує речення. Вона спеціально не використовує слово "звільнення", так як воно має негативне забарвлення. Однак чиновникам РФ не вдасться приховати факти за хитрощами: в найближчому майбутньому 59 тисяч росіян позбудуться роботи.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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