Саме тоді ФСБ могла завербувати головного кремлівського рупора.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов в 90-их намагався замовити вбивство відомого злодія в законі Отарі Квантрішвілі.

Як повідомляє "The Insider", цю інформацію розкрив колишній працівник ФСБ Сергій Асташин.

У 1994 році Отарі Квантрішвілі застрелив кілер. Впливовість кримінального авторитета важко переоцінити, адже на його похоронах були мер Москви Юрій Лужков, президент Національного фонду спорту Шаміль Тарпіщев, власник НТВ Володимир Гусинський, депутат Держдуми Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум, Богдан Титомир, а також знамениті спортсмени та діячі мистецтва.

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"На початку 90-х років Квантрішвілі та Йосип Кобзон заснували Фонд допомоги правоохоронним органам "Щит і ліра" і "Асоціацію XXI століття". Крім іншого, Отарик створив партію "Спортсмени Росії", куди увійшли олімпійські чемпіони, борці самбо і боксери. Він мав частки в кількох столичних казино, банках, у транспортуванні нафти і разом із кримінальним авторитетом Сильвестром контролював видобуток дорогоцінних металів", - зазначає видання.

Кілера встановили через 12 років - ним виявився так званий штатний кілер Олексій Шерстобітов з Медведківської ОПГ. На його рахунку 12 доведених убивств і замахів.

На допитах кілер розповів, що Квантрішвілі йому замовив кримінальний авторитет Сільвестр. Вони не повідили Туапсинський НПЗ. За вбивство Квантрішвілі кілеру подарували трикімнатну квартиру і "Жигулі" сьомої моделі.

За словами Асташина, Квантрішвілі заважав не тільки Сільвестру, але й пропагандисту Соловйову. Екс-працівник ФСБ заявив, що Соловйов звертався до нього з проханням знайти за 10 тисяч доларів кілера для вбивства Квантрішвілі. Асташин написав рапорт керівництву. На його переконання, саме після цього рапорта Соловйова могла завербувати ФСБ.

"Те, що його (Соловйова – УНІАН) під себе контора могла підім'яти, - це 100%. Тут треба бути повним ідіотом, щоб такий шанс упускати. Сам подивися, скільки в той час було яскравих зірок на телебаченні. Де вони зараз? А в нього все пре і пре", - розповів Асташин.

Соловйов та його пропагандистська кар'єра

Володимир Соловйов - топ-пропагандист РФ, відомий своїми скандальними заявами про США, Європу і Україну, фанат ідеї "жахнути ядеркою" по Заходу.

Роками Соловйов "обробляв" мізки росіян своєї пропагандою, а після пономасштабного вторгнення РФ зовсім перестав фільтрувати потік скажених думок. Зокрема, Соловйов закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Також топ-пропагандист Кремля визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.

Крім того, Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії до Європи. У черговому відео він заявив, що війська РФ вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".

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