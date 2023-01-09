Топ-пропагандист Кремля придумує казки, що російські строковики самі рвуться на війну.

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов з екрану росТБ закликає дозволити строковикам воювати проти України. Відповідна заява пролунала в ефірі "Росії 1".

"Ну, завжди на війнах молоді... Скільки хлопців, які зараз проходять строкову службу, кажуть: "Дайте повоювати, нас півроку готують, ми можемо, знаємо, вміє. Наші батьки там. Пустіть нас туди", — цинічно заявив путінський поплічник.

У відповідь депутат Держдуми РФ Бабаков пообіцяв, що "дуже щільно" попрацює над цим питанням під час весняної сесії.

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Якими скандальними заявами відзначився Соловйов

Раніше відомий російський пропагандист Володимир Соловйов закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

Також топ-пропагандист Кремля визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.

Крім того, Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії до Європи. У черговому відео він заявив, що війська РФ вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".

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