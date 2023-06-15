Українці, які дуже бажають потрапити в Росію, отримали "теплий прийом".

Росія влаштувала "фільтраційні заходи" для громадян України, які бажають в'їхати на російську територію з країн Балтії. В результаті українці змушені по кілька діб жити в нейтральній смузі під відкритим небом. Про це повідомляє видання "База".

Як розповіла виданню жінка на ім'я Наталя, вона їхала до родичів в Росію на автобусі через Латвію, оскільки безпосередньо з України в РФ сьогодні потрапити неможливо. Однак на в'їзді в РФ через Псковську область вона застрягла у величезній черзі: транспорт очікував проїзду кордону цілу добу.

Відзначається, що чекати змусили тих, у кого українське громадянство. Причому поблажку не робили навіть для тих, у кого одночасно з українцями є і російське громадянство. Тоді Наталя в числі інших пасажирів автобуса вирішила перейти кордон пішки.

"Латвійські співробітники пропустили їх буквально за хвилину, але далі, вже в "сірій зоні" біля російського КПП "Лудонка", пасажирів зустрів "табір бомжів" з розпаленими багаттями. Виявилося, що прибулих тримали там під відкритим небом від декількох днів до тижня", – пише "База".

Відзначається, що деякі люди жили біля російського КПП цілими сім'ями. Сама Наталя теж провела на землі дві доби, не маючи при собі ні води, ні їжі. Допомоги від прикордонників ніякої не було. Тільки місцевий таксист погодився возити з кафе обіди за 700 рублів.

За словами жінки, за два дні російські прикордонники пропустили лише десять осіб. Подібні проблеми, за даними "бази", є і на інших прикордонних пунктах Росії. Як розповіло джерело в російській прикордонній службі, у них нібито виникла "напружена обстановка" через "наплив" українців.

"Щодо них, за словами співрозмовника, проводять "додаткові перевірочні заходи для забезпечення безпеки держави", і це займає у співробітників багато часу", – пише"База".

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