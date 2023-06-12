Випадковий знайомий з інтернету заявив хлопцю, що не згоден з війною.

У Тамбовській області суд оштрафував місцевого жителя за те, що той не написав донос на свого знайомого з проукраїнськими поглядами. Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи, опублікованої на сайті суду.

У червні 2022 року молодий чоловік на ім'я Кирило Швецов познайомився на сайті "Авіто" (аналог українського "OLX") з двірником Артемом Какаріним, який продавав книги. В ході телеграм-листування новий знайомий розповів Швецову, що є противником розв'язаної Кремлем війни. Також він заявив, що знаходиться на кордоні з Україною і збирається вступити в "Легіон "Свобода Росії".

Сам Какарін був затриманий російськими силовиками і отримав вирок у вигляді семи років колонії суворого режиму. Розслідуючи цю справу, російські силовики вирішили заодно покарати і його випадкового знайомого Кирила Швецова. На нього завели справу за статтею про недоносительство, яка є в російському кримінальному кодексі.

Суд постановив, що Швецов, достовірно знаючи про плани знайомого, не повідомив про це владі. Хлопця засудили до штрафу в 30 тисяч рублів (близько 13,2 тис.грн).

Репресії в Росії - останні новини

У Росії посилили цензуру в науковому середовищі. Тепер історикам не можна критикувати російських правителів минулого. На лекціях у вузах викладачі також повинні якомога більш коротко і сухо подавати "спірні факти". Тих, хто не згоден з цим, звільняють з роботи.

Також днями стало відомо, що церковний суд РПЦ визнав ідеологію пацифізму "єрессю". У цьому гріху звинуватили священика, який закликав паству не ігнорувати факт війни в Україні. Також йому поставили за провину "критику царя".

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