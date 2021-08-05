Православна росіянка каже, що 16 років дотримувалася посту, але, побачивши рекламу, не змогла стриматися і пішла в McDonald's.

У Москві православна росіянка подала в суд на McDonald's через спокусу під час посту.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами жінки, під час Великого посту, у квітні 2019 року, їй попався великий білборд, на якому були зображені Чізбургер і Чікен МакНаггетс.

У своєму позові, який москвичка подала в Замоскворецький суд, вона повідомила, що на той момент 16 років дотримувалася посту, але, побачивши рекламу, не змогла стриматися і пішла в Mcdonald's.

Росіянка просить виплатити їй тисячу рублів за моральну шкоду.

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Автор: Денис Прядко