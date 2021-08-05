У Москві православна росіянка подала в суд на McDonald's через спокусу під час посту.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
За словами жінки, під час Великого посту, у квітні 2019 року, їй попався великий білборд, на якому були зображені Чізбургер і Чікен МакНаггетс.
У своєму позові, який москвичка подала в Замоскворецький суд, вона повідомила, що на той момент 16 років дотримувалася посту, але, побачивши рекламу, не змогла стриматися і пішла в Mcdonald's.
Росіянка просить виплатити їй тисячу рублів за моральну шкоду.
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