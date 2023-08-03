Опозиціонер звернувся до однодумців з проханням не припиняти боротьби.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого Кремль звинувачує в "екстремізмі", прокоментував вирок, який йому винесуть 4 серпня. Політик вже відбуває термін у колонії.

Як повідомляє "Медуза", обвинувачення вимагає для Навального 20 років позбавлення волі. Закритий судовий процес проходив у виправній колонії № 6 Володимирської області (РФ), де політик вже відбуває 9-річний термін. Напередодні оголошення вироку Навальний опублікував у соцмережах звернення до однодумців.

"Термін буде великий. Те, що називається "сталінський". Формула його розрахунку проста: те, що попросив прокурор, мінус 10-15%. Попросили 20, дадуть 18 або на зразок того. Це не має великого значення, адже слідом вже на всіх парах йде справа про тероризм. Там ще років 10 накинути можна", - каже політик.

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В першу чергу, він просить: коли буде озвучений термін, не голосити і не вигукувати, що знову "як при Сталіні". Опозиціонер вважає, що солідарність з усіма російськими політв'язнями повинна бути в осмисленні суті того, що відбувається. Зокрема, того, що такий показово величезний термін йому виносять, щоб залякати тих, хто намагається протидіяти кремлівському режиму.

Навальний звертає увагу на те, що на росТБ про процес над ним не повідомляють. На його думку, влада боїться можливої неоднозначною реакцією "простих росіян", які не зрозуміють суворий вирок і таємно почнуть симпатизувати ув'язненому.

"Подумайте і зрозумійте, що, саджаючи сотні, Путін намагається залякати мільйони. Ми живемо в країні, де десятки мільйонів людей прямо зараз налаштовані проти корупції, війни і беззаконня. Прямо зараз десятки мільйонів - за чесні вибори, демократію, змінюваність влади і хочуть, щоб Путін пішов", - акцентує Навальний.

Він стверджує: якби кожен десятий з цих людей вийшов на вулицю, влада РФ була б повалена, але це – тільки мрії - населення країн з диктаторськими режимами "на вулиці не виходить".

"Всіх змін домагаються 10% громадян — найактивніші. Тобто ви. Репресувати (посадити, покарати, оштрафувати) навіть 10% — це півтора мільйона чоловік — зараз не можна ні політично, ні організаційно. Значить, треба приголомшити і залякати (тюремним вироком – УНІАН). Така путінська стратегія працює", - стверджує Навальний.

Він наводить приклад, як роздуваючи справи про фінансування "екстремізму" Кремль домігся зменшення грошової допомоги, яка надходить опозиціонерам від звичайних людей. Політик акцентує: заарештованих однодумців не можна забувати, але до арештів слід ставитися холоднокровно, щоб істериками не "підігравати" владі.

"Тому моє прохання номер два: коли оголосять вирок, думайте, будь ласка, тільки одну, дійсно важливу думку: що особисто я ще можу зробити, щоб чинити опір? Щоб перешкодити негідникам і злодіям, що засіли в Кремлі, поїдати мою країну і моє майбутнє?... Немає нічого соромного в тому, щоб вибрати найбільш безпечний спосіб протидії. Соромно не робити нічого. Соромно дати себе залякати", - написав Навальний.

Справа Навального - головні новини

Взимку 2021 року російська влада відправила лідера "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. У 2022 році йому збільшили термін, додавши ще дев'ять років позбавлення волі, звинувативши в шахрайстві. У червні у РФ почався над Навальним новий процес - опозиціонера звинувачують в"екстремізмі".

У квітні 2023 року адвокат Навального повідомив, що його підзахисного жорстоко побили в колонії.

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