Навальний вважає, що Гіркін тепер теж незаконно заарештований політичний в'язень.

Російський опозиціонер Олексій Навальний назвав "незаконним" арешт терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), а його самого – "політичним в'язнем". Така публікація з'явилася в офіційному каналі Навального в Телеграм.

"Ігор Стрєлков затриманий незаконно. До тих пір, поки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично мотивованим звинуваченням, він є політичним в'язнем", – заявив Навальний, наполегливо називаючи Гіркіна його військовим псевдонімом "Стрєлков".

Опозиціонер, який сам відбуває 9-річний вирок у російській в'язниці, нагадав, що раніше Гіркін був засуджений судом Нідерландів у справі про збитий "Боїнг" над Донбасом у 2014 році. За словами Навального, Росія теж повинна розслідувати злочини Гіркіна, вчинені ним на Донбасі, тоді як нинішній арешт колишнього терориста відбувся у "фіктивній і сфабрикованій справі" – за критику влади.

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"Безумовно, критика Стрєлкова - це критика справа. Він лаяв людожерів за їхній недостатній апетит. І давав поради, як вправніше їсти людей. І як правильніше вести незаконну, агресивну і дурну війну. Однак незалежно від поглядів Стрєлкова ми повинні стояти на позиціях закону і справедливості. Людину можна судити тільки за той злочин, який він скоїв. Зловтішатися про те, що Стрєлков став жертвою своєї власної влади, означає публічно підтримувати беззаконня", – резюмує Навальний.

Арешт Гіркіна - що відомо

21 липня російські силовики затримали Ігоря Гіркіна в його московській квартирі і відправили в ізолятор. Пізніше того ж дня відбувся суд, який постановив заарештувати терориста на два місяці.

Як з'ясувалося, російська влада звинувачує колишнього польового командира бойовиків "ДНР" не в скоєнні ним численних воєнних злочинів, а в "закликах до екстремізму". У його справі фігурують дві публікації в Телеграм від травня 2022 року, де він критикував ватажків "ДНР" за невиплати грошей бойовикам і заявляв, що за таке "розстрілювати мало".

Експерти вважають, що раптовий арешт Гіркіна, який давно і послідовно критикував владу, є наслідком заколоту Пригожина. Після цього в Кремлі вирішили остаточно прикрутити "радикальних патріотів", і Гіркін потрапив під удар серед перших.

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