Євген Ройзман не може залишати свій будинок довше, ніж на хвилину.

Російський суд обрав запобіжний захід колишньому меру Єкатеринбурга Євгену Ройзману. Останнього опозиціонера відправили під цілодобовий домашній арешт та заборонили йому використовувати мобільний зв'язок та інтернет.

Про це повідомляє ВВС.

Опозиціонера затримали 24 серпня у нього вдома за підозрою в кримінальній справі "про дискредитацію російської армії". При цьому Ройзман заперечує свою провину. Він запевнив, що ніколи не обмовляв на державні органи РФ.

Як доказ зворотного держобвинувач надав у залі суду скріншот з Twitter, де Ройзман назвав так звану спецоперацію в Україні вторгненням.

Тепер, згідно з рішенням суду, до 29 жовтня він не зможе залишати своє житло довше, ніж на одну хвилину.

Як раніше повідомляв УНІАН, у РФ заарештували останнього політика, який публічно висловлював незгоду і висловлювався проти повномасштабної війни в Україні. 24 серпня спецназ затримав Євгена Ройзмана-колишнього мера Єкатеринбурга.

Крім того, за даними російських ЗМІ, з 24 лютого по 17 серпня російські правоохоронці затримали 16 437 осіб, пов'язаних з антивоєнними протестами, в тому числі і 138 затримань за антивоєнні пости в соцмережах,118 затримань за антивоєнну символіку і 62 затримання після антивоєнних акцій.

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