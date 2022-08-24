Зазначається, що російські правоохоронці знайшли понад 16 тисяч "незгодних".

У Росії жорстко борються з учасниками антивоєнного руху. Відомо про масові затримання не тільки за участь у мітингах і одиночних пікетах, а й за пости в соціальних мережах.

Про це повідомляє російське видання "Медуза"

З 24 лютого по 17 серпня російські правоохоронці затримали 16 437 осіб, пов'язаних з антивоєнними протестами, в тому числі і 138 затримань за антивоєнні пости в соцмережах, 118 затримань за антивоєнну символіку і 62 затримання після антивоєнних акцій.

Відзначається, що влада РФ практикує "превентивні" затримання, використовуючи систему розпізнавання осіб.Так, в День прапора, 22 серпня, в Москві затримали не менше 33 осіб.

Крім того, за 182 дні війни Росії проти України 224 людини стали фігурантами кримінальних антивоєнних справ, у тому числі політик Євген Ройзман. При цьому зазначено, що з 24 лютого заведено 3780 справ за статтею 20.3.3 "дискредитація армії" КоАП РФ.

Також відомо як мінімум про сім випадків позасудових переслідувань людей, які виступають проти війни. Найчастіше це полягало в хуліганських діях по відношенню до них – обливали зеленкою, нападали, вішали на двері похоронний вінок, підкидали погрози в поштову скриньку, поліцейські відмовлялися шукати того, хто написав "тут живе "укронацист" та інше.

Як раніше повідомляв УНІАН, у РФ заарештували останнього політика, який публічно висловлював незгоду і висловлювався проти повномасштабної війни в Україні. 24 серпня спецназ затримав Євгена Ройзмана-колишнього мера Єкатеринбурга.

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