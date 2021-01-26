Відповідну рекомендацію Путін дав Держдумі.

Президент Росії Володимир Путін рекомендував державній думі за участю оргкомітету "Перемога" підготувати на весняну сесію законопроект про заборону публічного ототожнення ролей Радянського Союзу і нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Про це в понеділок, 25 січня, йдеться на сайті Кремля.

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«Рекомендувати державній думі РФ за участю російського організаційного комітету «Перемога» підготувати до розгляду у період весняної сесії 2021 року проект федерального закону про внесення у федеральний закон «Про увічнення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років» змін, спрямованих на встановлення заборони публічного ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні 1939-1945 років», - сказано в переліку доручень, опублікованому за підсумками засідання Ради з культури і мистецтва.

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Автор: Денис Прядко