Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив "серйозними заходами у відповідь" Сполученим Штатам Америки, якщо ті розгорнуть ракети середньої та малої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні.
В інтерв'ю пропагандистському ТАСС він заявив, що прихильність Росії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності "жорстко пов'язана" з потенційною появою наземних РСМД американського виробництва в ряді регіонів.
За його словами, питання розгортання такого озброєння "вороже налаштованими країнами" дуже чутливе для Росії, особливо - у випадку з США.
"Очевидно, що створення Вашингтоном додаткових ракетних ризиків зажадає від нас прийняття серйозних заходів у відповідь. За відсутності екстраординарних кроків з боку США з нарощування на нас силового тиску іншими засобами Росія не стане першою розгортати ракетні озброєння, раніше заборонені по ДРСМД. Однак, судячи з приготувань Пентагону, чекати від американців практичних дій з розміщення наземних РСМД в різних регіонах світу залишилося недовго", - сказав він.
Можливе розміщення ракет середньої дальності в Азії:
На початку грудня з'явилася інформація про те, що американська армія в наступному році може розгорнути наземні ракети середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Повідомлялося, що розглядають наземні версії Standard Missile-6 (SM-6) і крилатої ракети Tomahawk.