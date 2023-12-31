У РФ кажуть, що будуть готові прийняти "серйозні заходи у відповідь".

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив "серйозними заходами у відповідь" Сполученим Штатам Америки, якщо ті розгорнуть ракети середньої та малої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

В інтерв'ю пропагандистському ТАСС він заявив, що прихильність Росії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності "жорстко пов'язана" з потенційною появою наземних РСМД американського виробництва в ряді регіонів.

За його словами, питання розгортання такого озброєння "вороже налаштованими країнами" дуже чутливе для Росії, особливо - у випадку з США.

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"Очевидно, що створення Вашингтоном додаткових ракетних ризиків зажадає від нас прийняття серйозних заходів у відповідь. За відсутності екстраординарних кроків з боку США з нарощування на нас силового тиску іншими засобами Росія не стане першою розгортати ракетні озброєння, раніше заборонені по ДРСМД. Однак, судячи з приготувань Пентагону, чекати від американців практичних дій з розміщення наземних РСМД в різних регіонах світу залишилося недовго", - сказав він.

Можливе розміщення ракет середньої дальності в Азії:

На початку грудня з'явилася інформація про те, що американська армія в наступному році може розгорнути наземні ракети середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Повідомлялося, що розглядають наземні версії Standard Missile-6 (SM-6) і крилатої ракети Tomahawk.

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