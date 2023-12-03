Дальність польоту ракет становить від 500 до 2700 кілометрів.

Збройні сили США планують розгорнути наземні ракети середньої дальності в Індо-Тихоокеанському регіоні в 2024 році. Про це повідомляє Nikkei Asia, посилаючись на речника Тихоокеанської армії США Роба Філліпса.

За його словами, перше розміщення арсеналу в регіоні після закінчення Холодної війни відбудеться для посилення стримування Китаю. Варіанти, які розглядаються, включають наземні версії Standard Missile-6 (SM-6) і крилатої ракети Tomahawk. Вважається, що дальність польоту ракет становить від 500 до 2700 кілометрів. При цьому Філліпс не надав подробиць про те, де і коли можуть бути розміщені американські ракети.

Видання уточнює, що це перше розгортання після того, як у 2019 році закінчився термін дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Угода, підписана з Радянським Союзом у 1987 році, забороняла країнам розробляти та володіти ракетами наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 км.

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"Китай продовжував розширювати свій арсенал ракет середньої та малої дальності, тоді як США були пов’язані Договором. Відповідно до щорічного звіту Пентагону про військову міць Китаю, Пекін зараз має 1500 ракет з дальністю від 1000 до 5500 км", - йдеться у статті.

Анкіт Панда, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що армія США надішле ракети середньої дальності в основному на територію США Гуам, очікуючи більшого розгортання до азіатських союзників у непередбачених обставинах.

"Вони будуть постійно розгорнуті на територіях США в регіоні, в першу чергу на Гуамі. Союзники можуть бути готові до ротаційного розгортання сил під час криз, але це дуже залежить від майбутньої політичної динаміки", - зазначив Панда.

Відносини США та Китаю - останні новини

США повинні бути готові до одночасних війн з Китаєм і Росією. Про це йдеться у звіті призначеної Конгресом двопартійної комісії зі стратегічної політики. Там зазначили, що США повинні продовжити термін служби підводних човнів з балістичними ракетами та розмістити більше тактичної ядерної зброї в Азії та Європі.

Тим часом у США заявили про підготовку Китаю до війни. За словами Джона Болтона, колишнього радника попереднього президента США Дональда Трампа, загроза не обмежується військовими справами, але поширюється також на політику та економіку.

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