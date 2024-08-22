95% опитаних бізнесменів заявили, що задоволені прогнозами.

Після того, як іноземні консультанти згорнули в РФ роботу, російські комерсанти вдарилися в прогнозування стратегії свого бізнесу на картах Таро. Як повідомляє The Moscow Times, у РФ підходи в плануванні бізнесу могли різко змінитися після того, як з країни-агресора пішли іноземні фахівці.

"Російські підприємці вдарилися в езотерику і розклади майбутніх проектів на картах Таро. За даними дослідницького відділу "Бітрікс24", підприємці залишилися задоволені своїми розкладами карт, а користується послугами кожен сьомий (14%)", - пише видання.

Зазначається, що 95% опитаних бізнесменів заявили, що задоволені прогнозами, а приблизно 92% комерсантів обіцяють повторно звернутися за картковими передбаченнями. Передбачається, що в езотерики в бізнесі великі перспективи - 11% клієнтів обіцяють зробити розклад на картах Таро в найближчому майбутньому. Хоча багато хто поскаржився, що знайти "реально працюючого" таролога важко через відсутність наукової бази.

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"Ймовірно, тарологи заміщають нішу іноземних консультантів, які пішли з Росії. З країни евакуювалися всі бренди "великої четвірки" - PwC, KPMG, Deloitte і E&Y. Також пішли і передали бізнес стратегічні консультанти - McKinsey, Accenture, Bain і BCG. Практично всі ці компанії передали бізнес, що залишився, місцевому менеджменту під новими брендами", - сказано в публікації.

Ситуація з торгівлею в РФ

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на ринках РФ продають побутову техніку відомих брендів, зокрема, Bosch, Delonghi і Philips, вироблену для українського ринку. За даними росЗМІ, у кількох магазинах, зокрема в "М.Відео-Ельдорадо" та на Інтернет-майданчиках продається посудомийна машина Bosch, до якої додається супровідна документація та інструкція українською мовою. Одне з видань звернулося до "М.Відео-Ельдорадо" з проханням прокоментувати ситуацію.

Там заявили, що "техніка Bosch, представлена в мережі групи, вироблена в Туреччині, має сертифікати якості та річну гарантію і повністю відповідає законодавству РФ". При цьому в торговельній мережі стверджують, що через територію України товари не приходили. Інші торгові майданчики, "український слід" посудомийної машини не прокоментували. При цьому, згідно із заявою Bosch, компанія не експортує побутову техніку та комплектуючі в РФ, а заводи компанії на території країни-агресора закриті.

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