На Смоленському метромості в Москві з'явився яскравий заклик до самогубства. Росіян закликають стрибати вниз від імені держави.
Відео з'явилося у мережі.
"Стрибни з мене, якщо радів "заминочці" на Кримському мосту :)", - йдеться у заклику.
Дивне оголошення цілком незаконне, адже схиляє людей до самогубства. У Кримінальному кодексі РФ це регулює стаття 110.1. Схиляння до скоєння самогубства чи сприяння скоєнню самогубства.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо
8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.
У РФ стверджують, що причиною "бавівни" був вибух вантажівки. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним. Країна-агресор повідомляла про загибель трьох людей.
Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. 9 жовтня президент РФ звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.
10 жовтня Україна зазнала масованого ракетного удару. Рашисти били по багатьох областях України. Сам Путін визнав, що це було помстою за Кримський міст.