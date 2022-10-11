Звести рахунки з життям закликають людей, які раділи "заминочці" на Кримському мосту.

На Смоленському метромості в Москві з'явився яскравий заклик до самогубства. Росіян закликають стрибати вниз від імені держави.

Відео з'явилося у мережі.

"Стрибни з мене, якщо радів "заминочці" на Кримському мосту :)", - йдеться у заклику.

Відео дня

Дивне оголошення цілком незаконне, адже схиляє людей до самогубства. У Кримінальному кодексі РФ це регулює стаття 110.1. Схиляння до скоєння самогубства чи сприяння скоєнню самогубства.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.

У РФ стверджують, що причиною "бавівни" був вибух вантажівки. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним. Країна-агресор повідомляла про загибель трьох людей.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. 9 жовтня президент РФ звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.

10 жовтня Україна зазнала масованого ракетного удару. Рашисти били по багатьох областях України. Сам Путін визнав, що це було помстою за Кримський міст.

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