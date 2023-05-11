У будинок до росіянина увірвалися силовики.

Росіянин з Челябінська побажав українським військовим дійти до Кремля і вбити російського президента Володимира Путіна, але його помітили "ура-патріоти" РФ і здали в поліцію.

Під час свого стріму чоловік на один з донатів "Слава Україні" відповів "Героям Слава". Далі росіянин висловив все, що думає про російську владу і особисто Путіна. "Щоб вони (ЗСУ - ред.) роз*бали цих виродків, на*уй. Щоб вони (ЗСУ - ред.) до Кремля дійшли і *бнули його, на*уй", - сказав росіянин.

Він поскаржився, що росіяни вже не можуть самі вигнати Путіна з Москви: "Російська нація не в силах, бл*ть, протистояти *уйлу. Я сподіваюся на українців, що вони дійдуть до Кремля і *бнуть його, на*уй".

Відео дня

Росіянин побажав ЗСУ "ї*ашити і різати" окупантів. "Тільки на вас одна надія, пацани", - додав стрімер.

Відео з побажаннями перемоги України швидко поширилося Z-каналами в Telegram. Пізніше в будинок до росіянина увірвалися силовики.

74.ru повідомляє, що співробітники ФСБ затримали чоловіка в квартирі, яку він ремонтував. У СК у Челябінській області повідомили, що проти нього порушено справу за ч.2 ст. 205. 2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності).

У Росії діє підпілля - останні новини

Вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак Су-24. Літак знаходився на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту і модернізації.

Як повідомили військовим, літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться.

2 травня 2023 року в Брянській області Росії знову зійшов з рейок вантажний потяг. Повідомляється про підрив залізничного полотна невідомими. Причиною названо "незаконне втручання в роботу залізничного транспорту". А напередодні на тій же ділянці небайдужі громадяни пустили під укіс потяг з нафтопродуктами і пиломатеріалами.

Експерти пов'язують останні "хлопки" в Росії з діями місцевих партизанів.

Вас також можуть зацікавити новини: