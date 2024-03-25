Медалі вручили за виконання "бойового завдання з блокування" терористів у Брянській області.

У Російській Федерації нагородили військових, які затримали чотирьох чоловіків, підозрюваних у теракті, скоєному 22 березня в підмосковному Крокус сіті холі.

Як повідомляє "Медуза", Міністерство оборони РФ вручило нагороди російським військовим, які "відзначилися під час затримання терористів".

"У повідомленні відомства сказано, що заступник командувача Ленінградським військовим округом генерал-лейтенант Еседулла Абачев вручив нагороди військовослужбовцям угруповання прикриття державного кордону РФ. Судячи з відеозапису Міноборони, у церемонії нагородження брали участь щонайменше чотири особи. Військовим вручили медалі "За відвагу" і медалі "За бойові відзнаки", - ідеться в публікації.

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Згідно з даними ресурсу, військових відзначили за те, що вони виконали "бойове завдання з блокування" терористів на території Брянської області.

Як зазначає "Медуза", ФСБ Росії за кілька годин після теракту оголосила, що всіх чотирьох підозрюваних у нападі на концертний зал затримано.

Видання зазначає: судячи з відеозаписів, що з'явилися в Z-каналах, одного з них - Саідакрамі Рачабалізоди (раніше його назвали Раджаб Алізаде) - люди в камуфльованому одязі побили і відрізали частину вуха. На оприлюднених у соцмережах фото - інший фігурант справи - Шамсиддін Фарідуні. Чоловік на знімку - з оголеною нижньою частиною тіла, до його геніталій під'єднали електричні дроти. За даними росЗМІ, іншого підозрюваного, Мухаммадсобіра Файзова, після затримання госпіталізували, а до суду для обрання запобіжного заходу доправили на ношах.

Теракт у Підмосков'ї - головні новини

Увечері 22 березня в Підмосков'ї стався масштабний теракт - кілька людей відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Унаслідок цього загинули десятки людей, постраждали близько 290, із них понад 180 - госпіталізовано.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. Водночас президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні пов'язав напад терористів з Україною, і провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

25 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін проведе нараду, на якій обговорять заходи, пов'язані з терактом. Пєсков відмовився коментувати інформацію про тортури затриманих. Заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Росії Дмитро Медведєв закликав убивати всіх "причетних".

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