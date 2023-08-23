Літак Пригожина могла збити ракета ППО.

Пілоти літака, що розбився і на якому міг перебувати Євген Пригожин, не повідомляли диспетчерам про жодні нештатні ситуації. Про це пише "База" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"За словами експертів це означає, що критична ситуація на борту літака розвивалася дуже швидко", – пише видання.

Як повідомляє "Астра", в мережі також з'явилося фото уламків літака зі слідами ураження шрапнеллю ракети ППО (перший знімок в галереї нижче). Але наскільки достовірне ці фото, сказати важко.

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Катастрофа літака Пригожина

Увечері 23 серпня в Тверській області розбився літак. Як стало відомо майже відразу, борт належав власнику "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину. Повідомляється про загибель 8 осіб, які перебували на борту.

За численними повідомленнями, на борту міг перебувати сам Пригожин і військовий командир "ПВК Вагнер" Дмитро Уткін. Але чи так це насправді, поки достовірно не відомо.

За словами деяких очевидців, перед падінням літака були чутні вибухи, характерні для роботи ППО. Також відомо, що літак розпався на частини високо в повітрі, тому хвіст впав далеко від основної частини фюзеляжу.

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