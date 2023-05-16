У російської держави є гроші на ракети для ударів по українських багатоповерхівках, але немає грошей на взуття для рятувальників.

У Брянській області досі не можуть знайти тіло одного з пілотів, загиблих під час знищення чотирьох повітряних суден 13 травня. Влада просить місцевих жителів допомогти рятувальникам чоботами.

"Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотистій місцевості другого пілота екіпажу літака, що розбився, просимо надати допомогу човнами і болотними чоботами", — сказано в повідомленні адміністрації Стародубського округу.

Крім того, місцевим жителям пропонується взяти участь безпосередньо в пошуках трупа в якості волонтерів.

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Примітно, що Міноборони РФ досі не визнало факт втрати відразу двох літаків і вертольотів в тому інциденті. Тільки губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще в перші години після того, що сталося, заявив про падіння одного вертольота. Ніяких інших офіційних підтверджень не було.

Знищення російської авіагрупи над Брянською областю

Вдень 13 травня в місті Клинці Брянської області розбився російський військовий вертоліт. По кадрам, знятим очевидцями, стало очевидно про враження вертольота ракетою під час польоту. Пізніше з'явилася неофіційна інформація про катастрофу ще одного вертольота і двох літаків.

За оцінкою аналітиків, над Брянською областю була знищена бойова авіагрупа - бомбардувальник, який летів скидати бомбу на Чернігівську область, винищувач, який його прикривав, вертоліт радіоелектронної боротьби, який захищав літаки від наведення української ППО, і рятувальний вертоліт, який потрібен для термінової евакуації пілотів у разі збиття літаків.

Ніяких офіційних версій того, що сталося немає. Російська пропаганда вважає, що ЗСУ підігнали комплекс ППО близько до кордону і влаштували "авіаційну засідку" на російську авіагрупу.

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