Містяни у соцмережах налякані.

Жителі Бєлгорода поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

На опублікованих в місцевих пабліках фото видно стовп сірого диму за житловим сектором.

Подія, за словами очевидців, сталася між 14:10 і 14: 25 у неділю, 1 травня.

У соцмережах пишуть, що, можливо, була підірвана військова база.

Поки ніяких коментарів з приводу НС від регіональної влади немає.

ОНОВЛЕНО. Вибухи у Бєлгороді підтвердив у своєму Telegram путінський пропагандист Олександр Коц.

Він опублікував відео, на якому кілька вертольотів кружляли над містом менш ніж за годину до пожежі.

Як повідомляв УНІАН, днями прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

Напередодні на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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