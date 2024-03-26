Бєлгородський губернатор уточнив, що цілі були збиті на підльоті до міста.

Незабаром після чергового нальоту ворожих "шахедів" на Харків російська ППО в сусідньому Бєлгороді вночі відбивала удар у відповідь.

Згідно із заявою губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, збито 13 "повітряних цілей", також поранено двох людей. При цьому чиновник не уточнив, які це були цілі - дрони чи ракети.

Бєлгородський губернатор щоправда уточнив, що цілі були збиті на підльоті до міста. У селищі Дубове поранені двоє чоловіків і пошкоджено 20 будинків і одну господарську споруду.

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При цьому, міноборони РФ стверджувало, що над Бєлгородською областю було збито ракети із системи залпового вогню Vampir.

Удари по Бєлгороду

Українська армія останніми місяцями б'є по Бєлгороду та області і дронами, і ракетами.

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги мешканців Бєлгорода на обстріл і байдужість з боку інших регіонів.

"Пішла велика кількість різних тварюк, що прикидаються блогерами, які говорили: "Ось, федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям! У людей нічого немає, це кошмар, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Бєлгород гине". Уся ця мерзенна істерика, яку тут же підхоплюють "укронацистські" ЗМІ", - заявив він.

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