Настільки екстремальні заходи влада пояснює підготовкою до параду на 9 травня.

Після атаки дронів на Кремль у центрі Москви почали глушити роботу систем GPS-навігації. Про це пише телеграм-канал Baza.

Так, москвичі скаржаться, що в межах Бульварного і Садового кільця навігатори працюють зі збоями: фізично перебуваючи на центральній вулиці Тверській, навігатор може показувати своє положення в районі Внуково, що в 10 км на захід від МКАДа.

За даними видання, співробітникам московської поліції роботу GPS-глушилок пояснили підготовкою до майбутнього параду на 9 травня. Baza зазначає, що подібне траплялося в Москві і раніше, але тоді навігацію глушили тільки поруч з Кремлем, а не у всій центральній частині столиці.

Відео дня

Інцидент з безпілотниками над Кремлем

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували комплекс будівель Кремля. Один з безпілотників вибухнув над дахом Сенатського палацу, спричинивши там локальну пожежу.

Відразу після цього в Москві і Московській області заборонили будь-які приватні запуски безпілотників. Пізніше ЗМІ дізналися, що атака на Кремль стала можливою тому, що екстрені служби проігнорували дзвінки від громадян, прийнявши їх за прояв дронової істерії.

Вас також можуть зацікавити новини: