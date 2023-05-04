Після атаки дронів на Кремль у центрі Москви почали глушити роботу систем GPS-навігації. Про це пише телеграм-канал Baza.
Так, москвичі скаржаться, що в межах Бульварного і Садового кільця навігатори працюють зі збоями: фізично перебуваючи на центральній вулиці Тверській, навігатор може показувати своє положення в районі Внуково, що в 10 км на захід від МКАДа.
За даними видання, співробітникам московської поліції роботу GPS-глушилок пояснили підготовкою до майбутнього параду на 9 травня. Baza зазначає, що подібне траплялося в Москві і раніше, але тоді навігацію глушили тільки поруч з Кремлем, а не у всій центральній частині столиці.
Інцидент з безпілотниками над Кремлем
У ніч на 3 травня два безпілотники атакували комплекс будівель Кремля. Один з безпілотників вибухнув над дахом Сенатського палацу, спричинивши там локальну пожежу.
Відразу після цього в Москві і Московській області заборонили будь-які приватні запуски безпілотників. Пізніше ЗМІ дізналися, що атака на Кремль стала можливою тому, що екстрені служби проігнорували дзвінки від громадян, прийнявши їх за прояв дронової істерії.