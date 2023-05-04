Журналісти дізналися, як безпілотникам вдалося дістатися Кремля.

Безпілотники, що ударили по Кремлю, були помічені ще на підльоті до Москви, але профільні відомства проігнорували попередження. Про це пише телеграм-канал Baza.

Неназвані джерела розповіли, що безпілотники на низькій висоті помітили жителі Московської області задовго до їх підльоту до самої столиці. Однак профільні відомства, які повинні були зреагувати, вирішили, що повідомлення громадян – це черговий прояв істерії з дронами, яка охопила російське суспільство.

Про те, що повідомлення не є помилковими, екстрені служби зрозуміли, коли безпілотники перетнули окружну дорогу навколо Москви.

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"Безпілотники летіли до центру міста. Силовики стали доповідати про БПЛА нагору, але через пізній час і травневі свята належної моментальної реакції не було", - наводить "База" слова джерела.

В результаті обидва безпілотники успішно долетіли до Кремля з різницею в 16 хвилин.

Атака на Кремль і масова істерія серед росіян

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували територію Кремля. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав там невелику пожежу на даху. Ніхто не постраждав.

Дана подія відбулася на тлі масової істерії в російському суспільстві, заляканому російською пропагандою. Наприклад, за день до цього житель Москви викликав поліцію через "жовто-блакитного" голуба, який нібито розкидав міни-пелюстки.

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