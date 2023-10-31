Опальний лідер Чечні заявив, що наказує розстрілювати всіх, хто не виконує законну вимогу зупинити заворушення.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров "відзначився" порадою для силовиків, як діяти у разі початку масових заворушень.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час наради на тлі антисемітських погромів у Махачкалі Кадиров заявив, що заколотників потрібно негайно затримувати. Але є й інший варіант.

"Або зробіть три попереджувальні постріли у повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону - четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ", - заявив Кадиров.

Антисемітські протести в Махачкалі

У Махачкалі через місцеві чати розповсюдили інформацію про те, що в аеропорту нібито має приземлитися літак із біженцями з ізраїльського Тель-Авіва. Через це місцеві мешканці влаштували "мітинг" та прорвалися на територію аеропорту, а згодом й на злітну смугу. За даними російського міністерства внутрішніх справ, постраждали близько 20 осіб, 60 людей заарештували. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці події, наголосив, що це не поодинокий випадок, а поширена в Росії культура ненависті до інших націй.

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