У столиці Росії на екрани кінотеатрів вийде балет.

У кінотеатрах Москви з 6 березня почнуться покази балету Большого театру "Лебедине озеро" в хореографії Юрія Григоровича.

Крім цього, на широкі екрани в РФ повернуть фільми минулих років: "Холоп" (2019), "Рух вгору" (2017) і "Батя" (2021), повідомляє Colta.

Зазначимо, що за часів СРСР "Лебедине озеро" показували по телевізору в особливі дні – наприклад, коли помирали генеральні секретарі ЦК КПРС або стався путч 1991 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше голлівудські компанії The Walt Disney Company, Warner Bros. і Sony Pictures у зв'язку тим, що Росія розв'язала війну проти України, вирішили скасувати російський прокат своїх фільмів, серед яких "Бетмен" (The Batman), "Я червонію" (Turning Red) і "Морбіус" (Morbius).