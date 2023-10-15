Підпілля зробило знімки захисних споруд.

Російська влада продовжує "посилювати" захист Курської області, імітуючи оборонні рубежі. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За даними підпілля, окупанти активно встановлюють загородження вздовж кордону області, однак продовжують розкрадати гроші спільно з місцевими комерційними структурами. Вони надали знімки цих укріплень.

"Замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду, місцева влада примушує комерційні структури Курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту типу "Єгоза", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, підприємців змушують безплатно передавати будівельну техніку на потреби російської армії та прикордонної федеральної служби.

Оборона Курської області: що відомо

У Центрі національного спротиву вже повідомляли, що російські загарбники, попри заяви про будівництво "посилених ліній оборони", лише імітують захист кордону, на яку витратили 10 мільярдів рублів.

Згодом стало відомо, що у місцевого губернатора Романа Старовойта через це виник конфлікт з місцевим керівництвом Федеральної служби безпеки. За даними ЦНС, йому погрожують розслідуванням через те, що той не розділив з ними ці гроші.

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