На московському заводі "Салют" трапилася пожежа, людей евакуювали.
Як інформує Telegram-канал "Baza", з вікон підприємства йде густий чорний дим, пожежі присвоїли підвищений ранг небезпечності.
Загоряння сталося на складі мікроелектроніки на третьому поверсі будівлі. За іншими версіями, пожежа почалася з лабораторії, де зберігався натрій.
Пожежу локалізували і наразі збираються провести слідство, яке встановить причину загоряння.
Завод "Салют" знаходиться під санкціями США. Підприємство виготовляє авіадвигуни та корабельні радари.
Вибухи і пожежі в Росії: останні новини
Як відомо, після початку повномасштабної війни РФ проти України в Росії систематично заявляють про атаки безпілотних летальних апаратів і вибухи.
Нещодавно у центрі Москви на Лужнецькій набережній на складах сталася пожежа, яка призвела до детонації піротехніки, що там зберігалася.
А у Санкт-Петербурзі вранці 5 вересня прогримів вибух у дворі російського військкомату через диверсію невстановлених осіб.