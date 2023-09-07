Пожежу локалізували і наразі збираються провести слідство, яке встановить причину загоряння.

На московському заводі "Салют" трапилася пожежа, людей евакуювали.

Як інформує Telegram-канал "Baza", з вікон підприємства йде густий чорний дим, пожежі присвоїли підвищений ранг небезпечності.

Загоряння сталося на складі мікроелектроніки на третьому поверсі будівлі. За іншими версіями, пожежа почалася з лабораторії, де зберігався натрій.

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Пожежу локалізували і наразі збираються провести слідство, яке встановить причину загоряння.

Завод "Салют" знаходиться під санкціями США. Підприємство виготовляє авіадвигуни та корабельні радари.

Вибухи і пожежі в Росії: останні новини

Як відомо, після початку повномасштабної війни РФ проти України в Росії систематично заявляють про атаки безпілотних летальних апаратів і вибухи.

Нещодавно у центрі Москви на Лужнецькій набережній на складах сталася пожежа, яка призвела до детонації піротехніки, що там зберігалася.

А у Санкт-Петербурзі вранці 5 вересня прогримів вибух у дворі російського військкомату через диверсію невстановлених осіб.

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