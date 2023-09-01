Пошкоджено нібито житловий та адміністративний будинки.

У Росії заявили, що невідомі безпілотники атакували місто в Курській області, де розташовано атомну електростанцію.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Телеграм, вночі атаки нібито зазнало місто Курчаоів.

"Пошкодження отримали адміністративний будинок та житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Російські пабліки пишуть, що на місце атак виїхали спеціалісти та наголошують, що там розташована Курська атомна електростанція.

Ситуація навколо Курської АЕС

Наприкінці 2022 року ГУР повідомило, що російські окупанти на Курській атомній електростанції зберігають і обслуговують ракети й, можливо, дрони-камікадзе іранського виробництва, якими атакують нашу державу.

В Україні закликали міжнародні організації перевірити ці відомості. Пізніше ЗМІ писали, що влада РФ хоче спричинити аварію на Курській АЕС і звинуватити у злочині українську сторону.

Вас також можуть зацікавити новини: