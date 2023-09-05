Саморобний вибуховий пристрій знайшли у вентиляційній шахті.

У Санкт-Петербурзі вранці 5 вересня прогримів вибух у дворі російського військкомату через диверсію невстановлених осіб.

Зокрема, хтось сховав у вентиляційній шахті установи саморобний вибуховий пристрій. Він здетонував близько 10:00 ранку, пише Baza.

"СВУ здетонував близько 10 години ранку у вентиляційній шахті військкомату на вулиці Крупській, що веде до покинутого бомбосховища", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, у вибухонебезпечний "сюрприз" заклали 150 грамів пороху. З наслідками на місці інциденту доручили розбиратися вибухотехнікам з ФСБ.

Вночі в резиденції Путіна ледь не стався вибух

Нагадаємо, в ніч на 5 вересня резиденція лідера РФ Володимира Путіна також опинилася в потенційній близькості до "вибуху": в Завидово (Тверська область, де розташовується маєток диктатора) збили невідомий БПЛА - момент знищення дрона потрапив на відео.

У Міноборони РФ прокоментували атаку і заявили, що у всьому "винен" Київ. Також там розповіли, що і де цієї ночі "збили".

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