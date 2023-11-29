При в'їзді до РФ іноземців чекатиме сюрприз у вигляді "угоди про лояльність", обов'язкової до підписання.

Російська Федерація вирішила оголосити "холодну війну" іноземцям і опустити нову "залізну завісу" перед росіянами, ускладнюючи їх комунікацію із зовнішнім світом.

У МВС Росії придумали зобов'язати при в'їзді в Росію підписувати так звану "угоду про лояльність". Деталі законопроекту потрапили в розпорядження пропагандистського ТАСС.

"Згода про лояльність - це дозвіл державних органів РФ на в'їзд іноземного громадянина в РФ, з одного боку, і згода іноземного громадянина, виявлена шляхом в'їзду в РФ, дотримуватися заборон, встановлених з метою захисту національних інтересів РФ, з іншого боку", - йдеться в документі.

Законопроект забороняє висловлювати "антиросійські" думки з приводу війни проти України, заперечувати так звані "сімейні цінності" (тобто підтримувати ЛГБТ-спільноти), будь-яким чином дискредитувати державну політику РФ і внесок радянського народу в перемогу над фашизмом.

Також росЗМІ згадують, що даним документом іноземцям можуть в цілому заборонити "будь-яку діяльність, яка завдає шкоди Росії". Іншими словами, під дане поняття можуть "притягнути за вуха" абсолютно все.

МВС РФ приготувало пастки для росіян, які виїхали за кордон

Раніше в МВС РФ розробили ще одну ідею на рівні законопроекту про те, як контролювати діяльність росіян. Зокрема, відомство запропонувало посилити перевірки з приводу придбання або відмови від громадянства РФ. Іншими словами, росіянина, який виїхав за кордон і відмовився від паспорта РФ, може чекати сюрприз: якщо в МВС вирішать, що мали місце будь-які порушення в процедурі, його громадянство відновлять. А значить, людина буде підпадати під дію норм законів Росії. Аналогічний "шантаж" придумали і для мігрантів, які отримали громадянство. Його аналогічним чином можуть визнати недійсним.

Вас також можуть зацікавити новини: