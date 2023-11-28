Видання зазначило, що військово-морський флот Китаю зараз є найбільшим у світі, а його ядерний арсенал може досягти тисячі боєголовок до 2030 року.

Захід вважає, що має суттєву технологічну перевагу перед будь-яким потенційним військовим суперником. Однак військово-морський флот Китаю зараз є найбільшим у світі, а його ядерний арсенал може досягти тисячі боєголовок до 2030 року.

Як пише видання Bloomberg, китайська армія стрімко рухається вперед у сфері високих технологій. "Китай обігнав Захід у сфері гіперзвукових ракет - тих, які здатні рухатися зі швидкістю, яка вп'ятеро перевищує швидкість звуку, і ухилятися від засобів ППО", - звернуло увагу видання.

При цьому Китай вкладає ресурси в розвиток штучного інтелекту. Як зазначає видання, посилення позицій Китаю може змінити світовий баланс сил. У зв'язку з цим Заходу терміново потрібно прискорити свій прогрес і уповільнити прогрес Китаю, якщо він не хоче побачити, в який бік зміниться цей баланс.

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Видання відзначило, що перш за все Заходу потрібно використовувати найкраще, що є в західному капіталізмі, щоб оживити військово-промисловий комплекс. Журналісти відзначили, що Пентагон управляє системою командування і контролю, в той час як китайці намагаються вийти за рамки держпідприємств і залучити підприємців і лабораторії "нового типу", що фінансуються як державою, так і приватним сектором. Найталановитіші західні технологічні люди йдуть у приватний сектор, тоді як китайські військові мають найкращі технічні таланти. "Найбільш значні прориви у сфері космічних подорожей і супутникового зв'язку там здійснюються приватним сектором", - відзначило видання.

Крім того, видання звернуло увагу, що Заходу слід "вирощувати" своїх вчених, долучаючи до цього університети, як це робить Китай. Видання зазначило, що за деякими винятками, на Заході нехтують розвитком відносин між науковими колами і військовими.

"Успіх заходу в холодній війні залежав від відносин між Пентагоном і двома іншими елементами: могутніми корпораціями і провідними інститутами. Компанії подбали про те, щоб Захід був попереду у виробництві високотехнологічної зброї. А університети надали інноваційні інтелектуальні сили. Тепер, коли світ занурюється в нову холодну війну, ці відносини необхідно заново вибудувати для нового світу більш швидких інновацій і більш гнучких корпорацій", - підсумувало видання.

Озброєння Китаю

Згідно щорічній доповіді Пентагону, станом на травень в арсеналі Китаю є понад 500 діючих ядерних боєголовок. У новому звіті також зазначається, що ВМС Китаю мають у розпорядженні понад 370 кораблів і підводних човнів у порівнянні з 340 кораблями минулого року.

У відповідь МЗС Китаю заявило, що звіт Пентагону, в якому говориться, що до 2030 року Китай буде мати більше 1000 ядерних боєголовок, сповнений упереджень і спотворює факти. У МЗС зазначили, що Китай не має наміру брати участь в гонці ядерних озброєнь.

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