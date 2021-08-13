Чоловік отримав опіки / depositphotos.com
В Санкт-Петербурзі чоловік підпалив себе в Троїцькому храмі.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Baza.
За їхніми даними, чоловіка звуть Руслан Кескінен. Він зайшов у Троїцький храм, облився бензином, після чого підпалив себе.
Чоловіка оперативно загасили, проте він все одно отримав опіки.
За словами свідків, він вимагав зателефонувати архангелу Михайлу.
Причини його вчинку поки невідомі.
У Петербурзі чоловік просто у храмі вчинив спробу самоспалення
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