Самогубця вдалося оперативно загасити.

В Санкт-Петербурзі чоловік підпалив себе в Троїцькому храмі.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Baza.

За їхніми даними, чоловіка звуть Руслан Кескінен. Він зайшов у Троїцький храм, облився бензином, після чого підпалив себе.

Чоловіка оперативно загасили, проте він все одно отримав опіки.

За словами свідків, він вимагав зателефонувати архангелу Михайлу.

Причини його вчинку поки невідомі.

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Автор: Денис Прядко